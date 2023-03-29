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غريس مخايل

فيما تستمر زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لفرنسا على أن يعود يوم الجمعة الى بيروت، لفتت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي للـtayyar.org الى أن جنبلاط يحمل للفرنسيين الطرح نفسه الذي كان طرحه في لبنان وهو ضرورة التوافق على اسم ثالث لا يشكّل تحديّاً لأيّ فريق وبعيداً عن منطق الغلبة والاستقواء، وأن تكون هذه الشخصية شخصية جامعة مع برنامج واضح وفيه خير للبلاد.

وذكّرت المصادر بالأسماء الثلاثة التي كان الحزب الاشتراكي قد طرحها وهي كلّ من جهاد أزعور وصلاح حنين والعماد جوزف عون، إضافة الى النموذج الذي يراه الحزب مناسباً وهو شبلي الملاط، مشيرة الى "أننا منفتحون على أسماء أخرى اذا كان أيّ منها يشكّل توافقاً بين اللبنانيين".

وختمت المصادر بالاشارة الى أنه من الصحيح أن الجانب الفرنسي طرح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ولكن كانت هناك عدم رغبة سعودية واضحة بهذا الأمر وأصلا الموضوع لم يشكّل إجماعاً لأصدقاء لبنان المهتمين بالشقّ الرئاسي وبالتالي هذا الطرح بدأ يتراجع".