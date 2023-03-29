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من برلين الوزير فيّاض يعرض فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في لبنان

29
MARCH
2023
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شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض في حوار برلين لتحول الطاقة الذي افتتح اعماله بالامس في العاصمة الألمانية برلين ويمتد حتى تاريخ اليوم ٢٩ اذار ٢٠٢٣، وذلك بدعوة مشتركة من وزيرة الخارجية الاتحادية الالمانية انالينا بيربوك ونائب المستشار الالماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك. كما شارك سفير لبنان في برلين مصطفى أديب .

افتتحت وزيرة الخارجية الالمانية المؤتمر في اليوم الاول ونائب المستشار الالماني روبرت هابيك في اليوم الثاني وذلك بمشاركة رئيس جمهورية كينيا وحضور عدد واسع من وزراء الطاقة والخارجية بالاضافة الى المعنيين في قطاع الطاقة من القطاع الخاص والسياسات المتعلقة به.

يهدف المؤتمر والذي شارك فيه الوزير فيّاض في جلسة حوارية، إلى مناقشة التحديات التي يواجهها العالم في مجال الطاقة، وكيفية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والأكثر استدامة، خاصة مع التوجه الدولي نحو المستقبل الأخضر واستخدام أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما كانت فرصة للوزير فياض لتبادل الخبرات حول انتقال عالمي آمن ومسؤول بيئيًا للطاقة وعرض التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في لبنان بما فيها فرص التعاون بين الشركاء الدوليين للبنان في مجال الطاقة المتجددة.

وقد عقد الوزير فيّاض على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع وزيرة الدولة الالمانية في وزارة الخارجية لشوون تبدّل المناخ جنيفير مورغن، رئيس قمة الاطراف لتبدّل المناخ COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي د. سلطان الجابر، وزير خارجية عُمان الوزير سيد بدر البوسعيدي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو دي لا كامرا.

كما زار الوزير فياض مقر شركة سيمنس اينرجي الالمانية وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الادارة السيد كريستيان بروش وذلك بحضور السفير أديب ونائب السفير حمزة جمّول والملحق الاقتصادي عبده مدلج.

وتُعتبر هذه الفعالية من أكبر منتديات الحوار الدولية التي تتناول مسألة الطاقة والتحول المناخي، اذ يشترك فيها ما يزيد على 2000 مشارك من أكثر من 90 بلداً، بينهم 50 وزيراً أو سكرتير دولة للطاقة والخارجية، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث رفيع المستوى.

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