وفد من العمل الدولية زار مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال وعرض لمشروع سوليفام

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زار وفد من منظمة العمل الدولية ضم مدير مشروع "سوليفام" دانييل كوك مع فريق العمل ومسؤول الأنشطة العمالية للمنطقة العربية مصطفى سعيد مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، حيث استقبلهم رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله والمكلف بملف المشروع النقابي غسان حجازي، بحضور وفد من قيادة الاتحاد.

وأشار بيان للاتحاد الوطني، الى أن "كوك عرض للمراحل التي مر بها مشروع السوليفام في بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، كما للدور الذي يقوم به فرقاء الانتاج من خلال الحوار الاجتماعي. وتم البحث في الخطوات التي يعمل عليها الاتحاد من اجل الانتقال من اللانظامية في سوق العمل الى السمة المنظمة والانتقال من اللانظامية في سوق العمل الى النظامية مع خلق فرص عمل للشباب والنساء مع تحسين ظروف العمل في الاقتصاد غير المنظم".

وأكد سعيد على "الدور الذي يقوم به الاتحاد الوطني من خلال هذا المشروع ولأن اللانظامية في لبنان أصبحت أكثر حضورا وانتشارا، لذا بات على فريق العمال أن يطور ادوات العمل من اجل استقطاب وتنظيم العمال والتركيز على دور الشباب والمرأة بشكل خاص".

من جهته، ثمن عبدالله دور مشروع "سوليفام" في "خدمة العاملين في القطاعات غير النظامية"، لافتا إلى أن "هذا المشروع يتيح الفرصة لتحقيق المبادئ الاساسية وهي المساهمة في رسم السياسات على المستوى الوطني ومن خلال الحوار الاجتماعي من اجل الانتقال من اللانظامية في سوق العمل الى السمة النظامية من خلال وضع سياسات تشغيل وطنية تقوم على السمات النظامية لسوق العمل".