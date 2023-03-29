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الأسمر: لدفع رواتب القطاع العام على هذا السعر لصيرفة!

29
MARCH
2023
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دعا رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف للإستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ ل.ل. للدولار الأميركي لأن عكس ذلك يعني خسارة ٥٠% من الراتب إذا اعتمد سعر الصيرفة الحالي أي ٩٠٠٠٠ ل.ل. للدولار.

وطالب الأسمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء إلى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاع العام، علمًا بأن رئيس الحكومة كان قد وعد بإصدار المراسيم الخاصة بمساعدات بدل الحضور الإنتاجي وبدل النقل والأشهر الإضافية فور عودته من الخارج لأن هذه الزيادات معطوفة على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ ل.ل. مع معالجة أوضاع المتقاعدين تشكل حدًا أدنى من المطلوب بهذه المرحلة.

وتوجه إلى الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية من أجل الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤيا وصولًا إلى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر آذار والأشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ ل.ل.

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