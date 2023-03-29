إجتماع لمسؤولي الأحزاب في الشويفات ومحافظ جبل لبنان ناقش أوضاع المدينة وآخر المستجدات فيها

A + A -

استكمالاً للإجتماع الذي عقد في مقر دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني في السراي الأرسلانية، إجتمع ممثلو الأحزاب في مدينة الشويفات: السوري القومي الإجتماعي، الشيوعي اللبناني، حركة أمل، الديمقراطي اللبناني، التقدمي الإشتراكي، تيار المستقبل وحزب الله، بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي في مكتبه في المحافظة، وعرضوا معه أوضاع المدينة والبنود التي جرى طرحها خلال الإجتماع السابق.

وأكد القاضي مكاوي متابعته الحثيثة مع الأجهزة الأمنية المختصة والبلدية للتطورات الأمنية الحاصلة، كما حرصه على التعاون بين الأحزاب الفاعلة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية لضبط الأوضاع والحفاظ على الإستقرار والأمن في ظلّ الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، واضعاً كل إمكانات المحافظة في خدمة أبناء المدينة وجميع القاطنين فيها.