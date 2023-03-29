الحجار: وقعت مع الوردات مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الحجار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "وقع مع مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، مذكّرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة".
واضاف: "تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الوزارة التقنية لإدارة شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان، ولتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، وهي نتيجة طبيعيّة للتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي على مستويات عدة، أبرزها المشاركة في تنفيذ برنامجي أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً".