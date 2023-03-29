الحجار: وقعت مع الوردات مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الحجار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "وقع مع مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، مذكّرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة".