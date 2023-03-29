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الأبيض تسلم هبة من الأدوية الباكستانية: لن نكل لإيجاد الحلول لتأمين الدواء

29
MARCH
2023
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تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض من السفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر هبة تتضمن 1.6 طن من أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية مقدمة من جمعية الأدوية في باكستان سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.

وجرى حفل التسليم في مستودع الدواء المركزي في الكرنتينا حيث شكر الوزير الأبيض الدولة والشعب في باكستان لوقوفهما إلى جانب لبنان، منوها بأن الهبة الكبيرة من الأدوية التي يقدمها السفير الباكستاني تقدم بالنيابة عن جمعية الأدوية الباكستانية التي زار وفد منها لبنان قبل فترة وأطلع وزارة الصحة العامة على تطور صناعة الدواء في باكستان والمستوى العالي من الجودة الذي يتميز به القطاع.

وشكر الوزير الابيض سفير باكستان لما "بذله من جهود بهدف تأمين الهبة والإعداد لمبادرات أخرى مستقبلية"، لافتا إلى "أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في مجال صناعة الدواء وتبادل الخبرات".

وقال: "صحيح أننا نمر في أزمة شديدة ولكننا لن نكل لإيجاد الحلول لتأمين الدواء خصوصا للفئات الأكثر هشاشة".

وردا على سؤال عن مدى تأثير الهبات التي يحصل عليها لبنان على أزمة الدواء، أوضح وزير الصحة العامة أنه "من المعلوم أن المبلغ المتاح لوزارة الصحة العامة لشراء الدواء والمستلزمات هو خمسة وثلاثون مليون دولار من بينها خمسة وعشرون مليونا للدواء وهو مبلغ غير كاف لشراء كل الكمية المطلوبة من الدواء، لذا تقدم المساعدات دعما جيدا لتأمين تغطية دوائية أكبر للبنانيين والمقيمين على الأرض اللبنانية".

بدوره، أوضح السفير أطهر أن الهبة التي أرسلتها جمعية الأدوية الباكستانية مقدمة من شعب باكستان إلى المرضى المحتاجين والفقراء في لبنان، مؤكدا أن شعب باكستان يقف إلى جانب إخوانه اللبنانيين خلال المصاعب الاقتصادية الحالية.

كما سلط أطهر الضوء على مساهمة قطاع الأدوية في باكستان، معربا عن الرغبة في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في هذا القطاع. وقال:" إن هذه الهبة هي الأولى من نوعها وتتطلع باكستان إلى مبادرات أخرى في المستقبل القريب".

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