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لهذا السبب… رفع رسم جواز السفر المُستعجل

29
MARCH
2023
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إتّخذ مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، قراراً اليوم رفع بموجبه الرسم على طلب جواز السفر المستعجل 700 ألف ليرة تضاف إلى المليونين ومئة ألف السابقة لهذا الرسم، لتصبح كلفة جواز السفر المستعجل النهائية 4800000 ليرة لبنانية.

زيادة الرسم لـ”المسعجل” ستدخل إلى صندوق المديرية ليتم توزيعها في نهاية كل شهر على ضباط وعناصر المديرية، الذين يعانون من ظروف قاهرة مع تدني قيمة رواتبهم بشكل كبير، ويشكل رافعة لقدرتهم على الصمود بإنتظار تحسن الوضع الاقتصادي.

إشارة إلى أن رسم جواز السفر المستعجل معمول به من أيام أسلافه للعميد البيسري، وزيادة هذا الرسم اليوم لن تشكل عبئاً كبيراً على المسافرين لأنها لا تتجاوز الـ 6 دولار.

 
 

لكن جواز السفر العادي الذي يتطلب إصداره أياماً فإن رسمه بقي على حاله أي مليوني ليرة لبنانية.

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