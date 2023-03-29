بعد ما أوردته "سبوت شوت وparallel lebanon".. الوزير باسيل سيتقدّم بدعاوى قضائية ضد مطلقي الأخبار الكاذبة!

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تداولت وسائل إعلام وتحديدا سبوت شوت و parallel lebanon في تقارير لها معلومات تفيد عن تورط التيار الوطني الحر بما اسمونه "صفقة" تلزيم توسعة مطار بيروت من خلال بناء مبنى جديد للركاب.

كذلك غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر "تويتر": "فساد ووقاحة لا مثيل لها. باسيل متورط مع ميقاتي بصفقة المطار فيما يشغل البلد بالحملات الطائفية لحرف النظر عن صفقاتهم وشراكتهم بالفساد" .

يهم التيار الوطني الحر التأكيد أن لا دخل له ولا لرئيسه النائب باسيل لا من قريب ولا من بعيد بقضية تلزيم إنشاء مبنى في المطار، مشيرا إلى أنه تقدّم وسيتقدّم بدعاوى قضائية ضد مطلقي هذه الاخبار الكاذبة والواضحة الأهداف.