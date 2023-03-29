قبلان: مفوضية اللاجئين أكبر خطر على وجود لبنان

A + A -

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال الدرس الرمضاني للحكومة والقوى السياسية والهيئات الإجتماعية والعمالية مسلمين ومسيحيين بالقول: "لا بد من إنقاذ اجتماعي مشترك لأن الكارثة تطحن كل شيء، والتضخم والبطالة تبتلع البلد وسوق العمل مفتاح الإنقاذ الاجتماعي، والنزوح السياسي أم الكوارث، ودون إنقاذ اليد اللبنانية العاملة لبنان ينتحر".



وتابع :" وهنا أرفع الصوت لأقول: مفوضية اللاجئين تعمل على تغيير بنية لبنان ونسف وجوده وعينها على التوطين، والبلد كله بخطر داهم ومفوضية اللاجئين أكبر خطر على وجود لبنان".



وأضاف، "كل ذلك توازيا مع ترسانة جمعيات بعض السفارات الغربية التي تعمل على إغراق لبنان بالنزوح والشلل السياسي والفوضى والإنهاك واللوائح والخرائط الأمنية، وعينها على التوطين وشطب بنية لبنان السكانية".

وأكمل، "واليوم الغرب بقيادة واشنطن يعتمد كل أدوات انتهاك السيادة اللبنانية ويعيد توظيف النزوح والسواتر الإنسانية وإمكانات الضغط الهائلة لنسف البنية الرئيسية للوجود الإجتماعي السياسي للبنان".



وختم، "والمطلوب أكبر تضامن وطني لإنقاذ وجود لبنان، والتسوية الرئاسية ضرورة في هذا المجال، لأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة جادة بتدمير القرار السياسي والبنية الاجتماعية السياسية للبنان".