منْع ندى أندراوس من التغطية في منطقة صحراء الشويفات.. والسّبب؟

A + A -

قالت مراسلة قناة “LBCI” ندى أندراوس، يوم الإثنين 27 آذار/مارس 2023، أنه تمّ منعها من دخول منطقة صحراء الشويفات لتغطية تفاصيل قضية مقتل زينب زعيتر على يد زوجها، بحجة أن “القضية خاصة”.

وفي التفاصيل، ذكرت أندراوس في تقريرها حول جريمة القتل والذي عُرض على القناة ما يلي: “تمّ منعنا من دخول منطقة صحراء الشويفات لتغطية الجريمة المروّعة التي ارتكبها المدعو ح.م. زعيتر بحق زوجته زينب، حيث قيل لنا أن القضية خاصة وأن الشارع بحالة غليان، وأننا سنرى انتشاراً مسلّحاً في حال أصرّينا على الدخول إلى المنطقة للتغطية”.