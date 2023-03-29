نقيب الأطباء: عودة العمل إلى طبيعته!

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أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش "عودة العمل الى طبيعته في اقسام النقابة ومكاتبها كافة بعد ان توصل مكتب مجلس النقابة الى حل الخلاف مع الموظفين على خلفية تعديل الرواتب والأجور" .



وأشار بخاش في بيان إلى أن "التوافق على تعديل الرواتب جاء بعد سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين المعنيين من الطرفين ادت في النهاية الى احتساب نسبة معينة من الراتب الأساسي بالفريش دولار".



ولفت إلى أن " هذه الخطوة تأتي كمقدمة لاعادة النظر في المعاش التقاعدي الذي سيلحظ بدوره نسبة منه تحتسب وفق سعر الصرف الحقيقي.

اضاف ان هذه الخطوة تأتي شعورا منا بالوضع المأسوي الذي يعيشه الموظفون بعد الانهيار الكبير لسعر صرف الليرة، وان التعديلات الجديدة جاءت لتؤمن استمرارية العمل في النقابة ولتراعي وضع الصندوق بعد ان تم تعديل نسبة تحصيل الرسوم والمستحقات عن فواتير الادوية وتقاضيها على سعر مؤشر الدواء الرسمي بعد أن كانت وفق سعر الصرف الرسمي ما سمح لنا بتعديل الرواتب ورفع المعاش التقاعدي".



وختم بخاش " هدفنا الاول والاخير هو تأمين استمرارية العمل في بيت الطبيب وفق المعايير التي تليق بالطبيب وبنقابته، وفي نفس الوقت تعزيز وضع الطبيب المتقاعد الذي خدم الوطن والمواطن وفي الوقت ذاته ايضا المحافظة على سلامة موازنة ميزانية صناديق النقابة في ظل استمرار حجز أموالها في المصارف".