منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الاراصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات على الساحل ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر دون تراكمات تذكر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر خلال الليل.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: يتأثر لبنان اعتبارا من صباح اليوم بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي الى تدن كبير في درجات الحرارة و يحمل معه أمطارا متفرقة ورياحا شديدة تتجاوز سرعتها ال90 كلم/س اليوم وثلوجا خفيفة على الجبال ويستمر تـأثيره حتى صباح يوم الجمعة حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا.

الطقس المتوقع:



الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي والسريع خلال النهار . تنشط الرياح وتشتدً أحياناً خاصة في المناطق الشمالية لتصل سرعتها الى ٩٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية ، يتحول الطقس الى غائم اعتباراً من الظهر وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع تشتد أحياناً اعتباراً من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ال ١٩٠٠ متر و يتدنى مستوى تساقطها حلال الليل لتلامس ال ١٧٠٠متر دون تراكمات تذكر، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات على الساحل ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة فترة قبل الظهر ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر دون تراكمات تذكر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر خلال الليل.



الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية خلال ساعات الفجر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1300 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.



السبت: قليل الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.