living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

29
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الاراصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات على الساحل ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر دون تراكمات تذكر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر خلال الليل.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: يتأثر لبنان اعتبارا من صباح اليوم بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي الى تدن كبير في درجات الحرارة و يحمل معه أمطارا متفرقة ورياحا شديدة تتجاوز سرعتها ال90 كلم/س اليوم وثلوجا خفيفة على الجبال ويستمر تـأثيره حتى صباح يوم الجمعة حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا. 

الطقس المتوقع:

الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي والسريع خلال النهار . تنشط الرياح وتشتدً أحياناً خاصة في المناطق الشمالية لتصل سرعتها الى ٩٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية ، يتحول الطقس الى غائم اعتباراً من الظهر وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع تشتد أحياناً اعتباراً من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ال ١٩٠٠ متر و يتدنى مستوى تساقطها حلال الليل لتلامس ال ١٧٠٠متر دون تراكمات تذكر، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات على الساحل ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة فترة قبل الظهر ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر دون تراكمات تذكر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية خلال ساعات الفجر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1300 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

السبت: قليل الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   