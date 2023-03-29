بحصلي: التسعير بالدولار كان "الحلّ" الأنسب

A + A -

رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "التسعير بالدولار كان الحلّ الأنسب في ظلّ غياب البوادر الإصلاحيّة".



ولفت إلى أن "المواطن ارتاح لهذا الأمر ويستطيع مراقبة الاسعار بين سوبرماركت وأخرى".



وأوضح بحصلي في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن "أسعار الزيت انخفضت عالمياً ومحلياً بعد الحرب في أوكرانيا، وأسعار الحبوب لم ترتفع".

وطمأن بحصلي إلى أن "العنصر الغذائي مؤمن بغض النظر عن الازمة المالية والاقتصادية".



وأشار إلى أن "القدرة الشرائية قد انخفضت إلّا أننا بانتظار تقرير الجمارك للعام 2023 لتحديد نسبة الانخفاض".