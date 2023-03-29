الشرق الأوسط السعودية: الصفدي: الأردن يعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل للأزمة السورية

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الشرق الأوسط: عمّان: محمد خير رواشدة-

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن بلاده تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر المبادرة الأردنية القائمة على دور عربي ينخرط بشكل مباشر مع الحكومة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة للتوصل إلى حل متدرج ينهي هذه الأزمة ويعالج كل تبعاتها السياسية والإنسانية والأمنية.



وأضاف الصفدي في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن الأردن ولبنان «دولتان جارتان لسوريا الشقيقة ومعنيتان بشكل كبير في أن تنتهي هذه الأزمة وفي أن نتجاوز هذه الكارثة التي دفع الشعب السوري الشقيق ثمناً كبيراً لها، وتحملنا نحن في المنطقة أيضاً انعكاساتها السلبية علينا جمعياً».



وأكد الصفدي أن مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين السوريين ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط، بل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

وأضاف: «سنستمر في القيام بكل ما نستطيعه من أجل توفير العيش الكريم للاجئين إلى حين توفر الظروف التي تتيح العودة الطوعية لهم إلى بلدهم».



وفي الشأن اللبناني أكد الصفدي، أن الأردن سيستمر في الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق لتجاوز الأزمة التي يواجهها، ومن أجل «أن يستعيد لبنان أمنه وألقه وبريقه ومكانته منارة في منطقتنا العربية». وأضاف أن دعم المملكة للبنان ثابت ومستمر، لكن الإصلاح والمعالجة يجب أن يبدآ من الداخل اللبناني، «ونحن نثق بأن أشقاءنا اللبنانيين سيكونون قادرين على تجاوز التحديات والوصول إلى التوافقات الضرورية من أجل تفعيل العمل المؤسساتي وتمكين هذه المؤسسات من خدمة مصالح لبنان وخدمة الشعب اللبناني الشقيق، الذي دائماً يرى فيه الأردن شعباً شقيقاً نعتز به وبعلاقتنا معه».

وأشار الصفدي إلى أن محادثاته مع بوحبيب تناولت التعاون الاقتصادي، بما في ذلك تزويد المملكة للبنان بالكهرباء عبر سوريا، فور إنجاز لبنان اتفاقه مع البنك الدولي الذي سيمول مشروع الربط الكهربائي.



وفي الملف الفلسطيني، قال الصفدي إنه بحث هو ووزير الخارجية اللبناني الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي للأجندات المتطرفة التي تحاول استباحة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والحؤول دون التوصل إلى حقوقه السياسية كاملةً، خصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، على أساس حل الدولتين. وقال: «أكدنا موقفنا الثابت بأننا نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، ومستمرون في التنسيق وفي العمل إقليمياً ودولياً من أجل وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات مستمرة لحقوقه، ووقف محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة». وقال الصفدي: «الملك عبد الله الثاني الوصي على هذه المقدسات، دائماً يوجه ويتابع بشكل مباشر الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية».



من جانبه، أكد بوحبيب أن «الحكومة اللبنانية تؤيد الأردن فيما يخص الأحداث الأخيرة والتصعيد المدان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وتحديداً في مدينة القدس، وتثمن حركته الدولية من أجل المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني. كما نؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة».



وثمّن وزير خارجية لبنان المبادرة الأردنية فيما يخص الأزمة السورية، داعياً إلى إيجاد إطار تنسيقي مشترك لقضية النازحين السوريين: «هذه المأساة الإنسانية ليست فقط مأساة المدنيين النازحين من أراضيهم ووطنهم، بل أيضاً عبء كبير على لبنان على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص السياسية والأمنية».



وأضاف بوحبيب: «أود أن أشدد أيضاً على ضرورة تعاون عربي سياسي ودبلوماسي، وندعو باسم لبنان الدول العربية إلى التعاون الوثيق في مجال التنمية والتكامل الاقتصادي، وأهمية الربط بين الدول العربية في كافة المجالات، وخاصة في قطاعات التجارة والطاقة والمياه».