living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 آذار 2023

29
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال رجل أعمال يلعب دوراً سياسياً إن رئيس حزب معارض طلب من سفير دولة إقليمية ضمانات لعدم تحوّل أيّ تفاهم بين الطوائف الإسلامية بعد التفاهم السعوديّ الإيرانيّ وتوسّعه نحو سورية مدخلاً لتهميش حزبه، كما حدث بعد اتفاق الطائف وأضاف لو كان معنا مال كافٍ بعد الطائف لما حدث ما حدث.

 

خفايا

قال نائب في إحدى الكتل المشاركة في الحكومة إن الكلام الاستفزازيّ لنواب المعارضة يعود إلى إجهاض خطة الاستثمار الطائفي الذي صنعوه حول التوقيت ومن يريد ميني حرب أهلية كان مَن نفخ في قضية التوقيت لجعلها متراساً طائفياً مقيتاً ومَن تراجع عن القرار أثبت صدقيّة أنه مَن يريد إجهاض الفتنة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
نقلت سفيرة دولة أوروبية رسالة دعت فيها الى ضبط النفس، من زاوية ان الاتصالات الرامية الى انجاز الاستحقاق قائمة على قدم وساق.


غمز
ينتاب القلق الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بعد إطاحة جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لاعطاء مساعدتين إضافيتين قبيل عيد الفطر.


لغز
ردّ مسؤول كبير الكرة الى ملعب مرجعية روحية في ما خصّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد مكالمة بينهما، قيل أنها كانت عاصفة..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ لدى مرجع مصرفي بارز خمسة أبناء وبنات فيما كان معروفاً أنّ لديه أربعة، إلا أنّه اعترف منذ فترة أمام بعض المحققين أنّ عددهم خمسة.

 

علم أنّ نائباً تغييرياً دخل على خطّ المصالحة بين رفاق له وحزب معارض.

 

يُقال إنّ مرشحاً بارزاً لتولي حاكمية مصرف لبنان، أبلغ منذ أيام المعنيين أنه لم يعد مهتماً بالأمر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   