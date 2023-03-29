أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال رجل أعمال يلعب دوراً سياسياً إن رئيس حزب معارض طلب من سفير دولة إقليمية ضمانات لعدم تحوّل أيّ تفاهم بين الطوائف الإسلامية بعد التفاهم السعوديّ الإيرانيّ وتوسّعه نحو سورية مدخلاً لتهميش حزبه، كما حدث بعد اتفاق الطائف وأضاف لو كان معنا مال كافٍ بعد الطائف لما حدث ما حدث.

خفايا

قال نائب في إحدى الكتل المشاركة في الحكومة إن الكلام الاستفزازيّ لنواب المعارضة يعود إلى إجهاض خطة الاستثمار الطائفي الذي صنعوه حول التوقيت ومن يريد ميني حرب أهلية كان مَن نفخ في قضية التوقيت لجعلها متراساً طائفياً مقيتاً ومَن تراجع عن القرار أثبت صدقيّة أنه مَن يريد إجهاض الفتنة.



اللواء: أسرار

همس

نقلت سفيرة دولة أوروبية رسالة دعت فيها الى ضبط النفس، من زاوية ان الاتصالات الرامية الى انجاز الاستحقاق قائمة على قدم وساق.



غمز

ينتاب القلق الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بعد إطاحة جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لاعطاء مساعدتين إضافيتين قبيل عيد الفطر.



لغز

ردّ مسؤول كبير الكرة الى ملعب مرجعية روحية في ما خصّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد مكالمة بينهما، قيل أنها كانت عاصفة..

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ لدى مرجع مصرفي بارز خمسة أبناء وبنات فيما كان معروفاً أنّ لديه أربعة، إلا أنّه اعترف منذ فترة أمام بعض المحققين أنّ عددهم خمسة.

علم أنّ نائباً تغييرياً دخل على خطّ المصالحة بين رفاق له وحزب معارض.

يُقال إنّ مرشحاً بارزاً لتولي حاكمية مصرف لبنان، أبلغ منذ أيام المعنيين أنه لم يعد مهتماً بالأمر.