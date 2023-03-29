الأنباء الكويتية: جنبلاط للفرنسيين: هذه الأسماء لا حظوظ لها... ومن بينها سليمان فرنجية

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الأنباء الكويتية: كانت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو أول زائرة للسراي الكبير بعد اعلان الرئيس نجيب ميقاتي سحب مذكرة تأجيل التوقيت الصيفي، وجاءت في وقت يلوح في الافق تحرك جديد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتجاه حل الأزمة الرئاسية في لبنان.

وتزامن ذلك مع وجود رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي والنائب وائل أبوفاعور في باريس، حيث أجروا مباحثات تتصل بالوضع اللبناني الراهن مع مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار ايمييه بحسب اذاعة «صوت لبنان»، التي تحدثت عن «شيء ما يتحضّر».

وقد عاد جنبلاط ومن معه إلى بيروت أمس، وتشير المعلومات إلى انه شرح لإيمييه وجهة نظره القائلة بطرح اسمي مرشحين من خارج الأسماء المطروحة والتي لا حظوظ لها، ومن بينها سليمان فرنجية، الذي جرى تسويقه من خلال معادلة أخفقت.