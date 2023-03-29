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نداء الوطن: "نكسات" برّي تتوالى: ولّى زمن "الأرانب"

29
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

من اختلال التوازن في إدارة الجلسات الرئاسية وفقدان السيطرة على جدولة الجلسات التشريعية، مروراً بنكسة "الساعة الشتوية"، وصولاً إلى انهيار أعصاب معاونه السياسي علي حسن خليل في اللجان المشتركة، تتوالى "نكسات" رئيس المجلس النيابي نبيه بري على شريط الأحداث البرلمانية تحت وطأة تبدّل الأزمان التي كانت تغلّب كفة قوى الأمر الواقع على موازين القوى الناظمة للحياة السياسية بشكل ولّى معه زمن "الأرانب" التي لطالما تميّز بها أبو مصطفى ولطالما شكّلت "الماركة المسجّلة" في الدلالة على سحر سطوته على إدارة شؤون الدولة.

وفي التفاصيل، تعاطت مصادر نيابية مع مجريات إشكال جلسة اللجان أمس بوصفها "كريزة هستيريا" أطلق شرارتها نواب "التنمية والتحرير"، لا سيما منهم النائبان خليل وغازي زعيتر "بلا سبب ولا داعٍ".

نداء الوطن
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