ماذا كشف وزير الإتصالات عن ملف "أوجيرو"؟

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أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنّ، "قطاع الإتصالات في لبنان يعدّ من الثروات المتبقية في لبنان والتي لا يُمكن التفريط بها".

وفي حديثٍ لقناة "المنار"، قال القرم: "المطلوب من الجميع العمل على دعم وحماية هذا القطاع الأساسي والحيوي لباقي القطاعات في البلد".

وكشف القرم عن "مُبادرة يتمّ العمل عليها بالتنسيق المباشر مع رئيس الحكومة لحلحلة إضراب أوجيرو".

ولفت إلى أنّه، "جرى البحث مطولاً في تشعب أزمة الهيئة وتم الإتفاق مع رئيس الحكومة على تأمين مبلغ ماليّ قادر على تلبية إحتياجات الموظفين مؤقتاً لحين تأمين مطالبهم كاملة".