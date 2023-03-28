نقابة عمال المخابز: لدراسة صناعة وكلفة ربطة الخبز ومن ضمنها اجور العمال

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التقى رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري حسن حمود في مكتبه بالوزارة، وبحثا في "الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والانهيار التاريخي للعملة الوطنية، ومعاناة عمال الأفران الذين يسهرون الليالي لتأمين الخبز لكافة المواطنين وعن اجور العمال لأنها من ضمن دراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز" .



وطالب المصري، بـ"دراسة صناعة وكلفة ربطة الخبز لأن من ضمن الدراسة كلفة اجور العمال الذين يعملون في صناعة الخبز اللبناني الابيض وكل زيادة على سعر ربطة الخبز عبارة (نظرا لارتفاع اجور العمال في صناعة الخبز اللبناني الابيض) والتي لم تصل الزيادة لمستحقيها من العمال بالشكل الصحيح".

واتفق المجتمِعان، على "متابعة مطالب العمال بالحصول على الدراسة بأقرب وقت لان من ضمنها كلفة اجور العمال والتي على اساسها يتم تسعير ربطة الخبز" .