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كتب الأستاذ حسن خليل:

سمعتوا شو صار بالمجلس اليوم؟

نصيحة اخوية ما حدا يتحمس لحدا.

نسيتوا معارك الطيونة، اللي سقط فيها ٧ ابرياء، وبعدها بيوم، كانوا عن يقهقهوا مع بعض ثاني يوم بالمجلس؟

وبعدها طازة كيف الرئيس بري اهان النائب ميشال معوض, انه طفل انبوب.

رد عليه معوض، ليهجم عليه علي حسن خليل، مزايدا على معلمه.

سويت الامور بين بري ومعوض. تراجع خليل، كأن شيئا لم يكن.

واليوم شتموا بعض بخصوص إجراء الانتخابات البلدية. زعيتر وخليل من جهة، وملحم خلف وسامي الجميل من جهة.

الجميل "كظم غضبه".

ووضع الامر بتهذيب في عهدة بري للمعالجة.

يظهر ان بري اللي اتصل بالجميل، قال له: "ولو يا سامي. علاقتنا تاريخية، وابوك صاحبي. معليش غازي وعلي غلطوا وحطها معي، وانا اتصرف.

وسامي، على الارجح جاوبه : انت بتمون دولة الرئيس.

هذه هي نماذج من دمر ويتلاعب ببلدنا.

تابعوا كيف القوات عم تهاجم التغيريين، وماذا قال زعيتر للنائب لملحم خلف اليوم: كول...، ما بتسوى صباطي..

الله يسامح من جعلهم نواب.

بالنسبة للبلديات، سنقترح مخرجا.

شو رأيكم تلزموا الانتخابات البلدية BOT، للشركة التي التزمت المطار، وتدير على ٢٥ سنة البلديات. هيك بكون الكل راضي من حصته بالشركة..

وما ضروري تسبوا بعض بالمجلس.