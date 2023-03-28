living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسن خليل: سمعتوا شو صار بالمجلس اليوم؟

28
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الأستاذ حسن خليل:

سمعتوا شو صار بالمجلس اليوم؟

نصيحة اخوية ما حدا يتحمس لحدا.
نسيتوا معارك الطيونة، اللي سقط فيها ٧ ابرياء، وبعدها بيوم، كانوا عن يقهقهوا مع بعض ثاني يوم بالمجلس؟
وبعدها طازة كيف الرئيس بري اهان النائب ميشال معوض, انه طفل انبوب.
رد عليه معوض، ليهجم عليه علي حسن خليل، مزايدا على معلمه.
سويت الامور بين بري ومعوض. تراجع خليل، كأن شيئا لم يكن.
واليوم شتموا بعض بخصوص إجراء الانتخابات البلدية. زعيتر وخليل من جهة، وملحم خلف وسامي الجميل من جهة.

الجميل "كظم غضبه".
ووضع الامر بتهذيب في عهدة بري للمعالجة.
يظهر ان بري اللي اتصل بالجميل، قال له: "ولو يا سامي. علاقتنا تاريخية، وابوك صاحبي. معليش غازي وعلي غلطوا وحطها معي، وانا اتصرف.
وسامي، على الارجح جاوبه : انت بتمون دولة الرئيس.

هذه هي نماذج من دمر ويتلاعب ببلدنا.

تابعوا كيف القوات عم تهاجم التغيريين، وماذا قال زعيتر للنائب لملحم خلف اليوم: كول...، ما بتسوى صباطي..
الله يسامح من جعلهم نواب.

بالنسبة للبلديات، سنقترح مخرجا.
شو رأيكم تلزموا الانتخابات البلدية BOT، للشركة التي التزمت المطار، وتدير على ٢٥ سنة البلديات. هيك بكون الكل راضي من حصته بالشركة..
وما ضروري تسبوا بعض بالمجلس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   