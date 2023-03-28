living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عملياً، حتى اللحظة، لا انتخابات بلدية واختيارية هذا العام

28
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة الotv

عملياً، حتى اللحظة، لا انتخابات بلدية واختيارية هذا العام، ولا تمديد إضافياً للمجالس البلدية والاختيارية الممدد لها أصلاً منذ العام الماضي، وبناء عليه، نحن أمام فراغ جديد سيدهمُ حياتنا اليومية بعد مدة قصيرة جداً، إذا لم يخرج المعنيون بحل، خصوصاً لناحية ولاية المخاتير، وما يترتب على نهايتها بلا بديل من تداعيات، بالنسبة الى المعاملات الرسمية التي ينطلق أكثرها من “ورقة مختار”.

فالسجال بين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المعبئَين أصلاً بعد نكسة الساعة، من ناحية، وسامي الجميل وغسان حاصباني وملحم خلف، من ناحية ثانية، طيَّر تمويل الانتخابات عبر مجلس النواب، تحت وابل من الكلمات النابية والكلام غير المقبول، وتبادل التهم بالإجرام، لتُرمى الكرة البلدية والاختيارية في ملعب حكومة تصريف الاعمال، حيث صار الملف بكامله بعهدة نجيب ميقاتي ووزير داخليته الذي كرر وعده مرات ومرات بإجراء الاستحقاق على الموعد.

أما على الضفة الأخرى من المشهد اللبناني، فقد رأى تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن ما حصل في اللجان من تشنج، هو دليل خطورة الى ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، ما يوجب التعقّل وضبط الخطاب السياسي.

وفي موضوع الاستحقاق البلدي والاختياري، دعا التكتل حكومة تصريف الأعمال الى البتّ سلباً أم إيجاباً بموضوع الانتخابات البلدية والإختيارية، والتوقف عن رميّ المسؤولية على غيرها، وسأل: هل تتوفر للحكومة المستلزمات المادية واللوجستية والتقنية لإجراء الإنتخابات؟ فإذا كان الجواب نعم، فلتُقدم الحكومة على إجرائها في موعدها بشكل لائق وديمقراطي ومن دون أي إشكالات. وإذا كان لا، فلتصارح الناس ولتعلن بجرأة أن الأوضاع والظروف المتعلّقة بالانتخابات لا تسمح بإجرائها، وبالتالي فلتطلب ما تحتاجه من مجلس النواب، إذ لا يجوز دعوة الهيئات الناخبة من دون تأمين الإعتمادات والإمكانات.

غير ان السجالات الحادة اليوم لم تقتصر على اللجان، فقد لفتَ عيارُها الثقيل على جبهة مستحدثة بين سمير جعجع وبعض نواب التغيير، المنتفضين على تنصيبه مرشداً سياسياً عليهم. فبعد هجوم شنه عليهما رئيس القوات، رد النائبان حليمة قعقور وابراهيم منيمة على جعجع، بتذكير القوات بأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة التي خرَّبت لبنان.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   