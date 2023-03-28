مقدمة الotv

عملياً، حتى اللحظة، لا انتخابات بلدية واختيارية هذا العام، ولا تمديد إضافياً للمجالس البلدية والاختيارية الممدد لها أصلاً منذ العام الماضي، وبناء عليه، نحن أمام فراغ جديد سيدهمُ حياتنا اليومية بعد مدة قصيرة جداً، إذا لم يخرج المعنيون بحل، خصوصاً لناحية ولاية المخاتير، وما يترتب على نهايتها بلا بديل من تداعيات، بالنسبة الى المعاملات الرسمية التي ينطلق أكثرها من “ورقة مختار”.

فالسجال بين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المعبئَين أصلاً بعد نكسة الساعة، من ناحية، وسامي الجميل وغسان حاصباني وملحم خلف، من ناحية ثانية، طيَّر تمويل الانتخابات عبر مجلس النواب، تحت وابل من الكلمات النابية والكلام غير المقبول، وتبادل التهم بالإجرام، لتُرمى الكرة البلدية والاختيارية في ملعب حكومة تصريف الاعمال، حيث صار الملف بكامله بعهدة نجيب ميقاتي ووزير داخليته الذي كرر وعده مرات ومرات بإجراء الاستحقاق على الموعد.

أما على الضفة الأخرى من المشهد اللبناني، فقد رأى تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن ما حصل في اللجان من تشنج، هو دليل خطورة الى ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، ما يوجب التعقّل وضبط الخطاب السياسي.

وفي موضوع الاستحقاق البلدي والاختياري، دعا التكتل حكومة تصريف الأعمال الى البتّ سلباً أم إيجاباً بموضوع الانتخابات البلدية والإختيارية، والتوقف عن رميّ المسؤولية على غيرها، وسأل: هل تتوفر للحكومة المستلزمات المادية واللوجستية والتقنية لإجراء الإنتخابات؟ فإذا كان الجواب نعم، فلتُقدم الحكومة على إجرائها في موعدها بشكل لائق وديمقراطي ومن دون أي إشكالات. وإذا كان لا، فلتصارح الناس ولتعلن بجرأة أن الأوضاع والظروف المتعلّقة بالانتخابات لا تسمح بإجرائها، وبالتالي فلتطلب ما تحتاجه من مجلس النواب، إذ لا يجوز دعوة الهيئات الناخبة من دون تأمين الإعتمادات والإمكانات.

غير ان السجالات الحادة اليوم لم تقتصر على اللجان، فقد لفتَ عيارُها الثقيل على جبهة مستحدثة بين سمير جعجع وبعض نواب التغيير، المنتفضين على تنصيبه مرشداً سياسياً عليهم. فبعد هجوم شنه عليهما رئيس القوات، رد النائبان حليمة قعقور وابراهيم منيمة على جعجع، بتذكير القوات بأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة التي خرَّبت لبنان.