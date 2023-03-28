"وسام شرف"....أول تعليق من نوح زعيتر على العقوبات الأميركية !

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أعلن نوح زعيتر في بيان رداً على العقوبات الأميركية التي صدرت بحقه انه "لم نتفاجأ بالقرار الجائر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية التي تتطاول باستمرار على السيادة اللبنانية وتجاهد لإرضاء العدو الاسرائيلي. وإذ نؤكد على كذب وافتراء النظام الأميركي علينا، نرى أنّ هذا القرار وسام شرف يضاف الى الأحرار المقاومين".



وأضاف زعيتر في بيانه: "في هذه المناسبة أود توجيه الشكر إلى السلطات اللبنانية التي يبدو أنها سبقت الإدارة الأميركية في التهجم علينا وسارعت إلى معاقبتنا عبر الزج بولديّ في سجونها بشكل ظالم وتعسفي.. لذا من منطلق الحرص على العدالة أناشد السلطات القضائية اللبنانية الإفراج عن أولادي المحتجزين فورا والتسريع في محاكماتهم تمهيدا لإعلان برائتهم والإسراع في البت وإقرار قانون العفو العام الذي هو مطلب حق في وطن بعض قادته السياسيين هم مجرمو حرب بامتياز".