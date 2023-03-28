رعد: لا أحد في لبنان يستطيع أن يدير شؤون البلد من موقعه الطائفي!

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أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمة ألقاها في ذكرى اسبوع احياها “حزب الله” لعبد المنعم حيدورة والد شهيدي الحزب نعمة وأمين، في مجمع “خاتم الأنبياء” في النويري، أن “لا أحد في لبنان يستطيع أن يدير شؤون البلد من موقعه الطائفي على حساب باقي المكونات، ولا أحد يطمح لذلك على الإطلاق، كلنا نطلب شراكة ونسعى من أجل أن تكون الشراكة حقيقية قائمة على الإحترام المتبادل والمواطنية الصادقة وعدم التمايز والتمييز بين المواطنين، ليس هناك خيار ولا حل ولا طريق للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلا بالتفاهم الوطني. نحن نمد أيدينا ولا زلنا لهذا التفاهم حتى ننقذ بلدنا ونتجاوز الأزمة التي نحن فيها”