"بدي ادعس ع راسك.. بدي ادعس ع شواربك". تفاصيل ما جرى في الجلسة النيابية اليوم!

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علمنا من مصادر صحافية، أن الخلاف الذي حصل في خلال جلسة اللجان المشتركة اليوم، انطلقت شرارته عندما كان يتحدث النائب علي حسن خليل، مشيرا الى أحد رؤساء الاحزاب المسيحية، ليقاطعه النائب السامي الجميل قائلا: "لا اسمح لك بالتحدث عني"، فرد خليل: "لا اتحدث عنك بل عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".

واشتعل الخلاف هنا، فعيّر الجميل الخليل بكونه يتحدث عن احترام القوانين وهو مطلوب للعدالة قائلا: "أنت مطلوب للعدالة"، ليردّ عليه خليل من جديد بالقول: "انت المجرم وابوك وعمّك بشير ملوّث بالدماء".

هذه العبارة من خليل، اشعلت الخلاف واستدعت تدخلا من النائب غسان حاصباني، فما كان من خليل الا وردّ على حاصباني بعنف: "أنت اصمت، سأدعس عليك وعلى "شواربك".

ومن بعدها حصل خلاف آخر بين احد النواب والنائب غازي زعيتر، فقاله له زعيتر: "بدي ادعس رأسك".