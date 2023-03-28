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بو حبيب التقى نائب رئيس الوزراء الأردني في عمان...هذا ما تم بحثه في الاجتماع!

28
MARCH
2023
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في مستهلّ زيارته إلى عمّان، مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير خارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العلاقات الثنائية ودعم الأردن للبنان في كافة المجالات اضافةً إلى الأوضاع العامة في المنطقة وتحديداً ما يجري من انتهاكات اسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية وقضية النزوح السوري.

وناقشت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية ودور المملكة الأردنية الهاشمية في توفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكّد الصفدي أن الأردن وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني الدائمة سيستمر بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز أزمته.

وبحث الطرفان العلاقات الأردنية اللبنانية واستراتيجية العلاقات وتاريخيتها على مدى عقود من التعاون والتنسيق والعمل المشترك من اجل البلدين، خصوصاً في ظل الضغوطات التي يعانيها البلدين من جراء تداعيات أزمة النزوح السوري عليهما.

وكان بوحبيب لدى وصوله إلى مقرّ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد دوّن على سجل الزوار كلمةً شكر فيها المملكة الأردنية الهاشمية على دعمها المستمرّ للبنان داعياً الى السعي للتعاون العربي المشترك تحقيقاً لسلام عادل وشامل في المنطقة.

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