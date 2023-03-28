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هل علّق عمال بلدية طرابلس إضرابهم؟

28
MARCH
2023
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علق عمال بلدية طرابلس اضرابهم، وانسحبوا من محيط مصرف لبنان في المدينة، بعد تدخل الرئيس نجيب ميقاتي وضمهم للمستفيدين من التعميم 161 في قبض رواتبهم على أساس سعر صيرفة.

وجاء في بيان صادر عن نقابة عمال وموظفي وشرطة بلدية طرابلس :”من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نتوجه بالشكر الجزيل إلى دولة الإنسانية دولة العزم والسعادة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وايضا نتوجه بالشكر إلى رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين ونتوجه أيضا بالشكر الكبير إلى أخونا النقيب شادي السيد رئيس إتحاد العمالي بالشمال، ونشكر إتحاد بلديات لبنان واتحاد العمالي العام بشخصه الرئيس بشارة الأسمر، ونشكر ايضا حاكم مصرف لبنان المركزي ومدير مصرف لبنان في طرابلس وجميع القيميين، والشكر الكبير لجميع العاملين في بلدية طرابلس فردا فردا من عمال وموظفين وشرطة ورؤساء مصالح وكل بلدية طرابلس”.

اضاف “بعد اتصالات حثيثة من قبل دولة الرئيس نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوصول الى حل يقضي بضم بلدية طرابلس وبلدية الميناء وإتحاد بلديات الفيحاء للتعميم 161 الذي يقضي بقبض رواتب العاملين ببلدية طرابلس على منصة صيرفة كباقي القطاعات والادارات العامة”.

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