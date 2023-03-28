فار من نظارة قصر عدل بيروت...في قبضة شعبة المعلومات

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة وتكثيف الدوريات لتحديد الأماكن التي يحتمل إختباء الفارين فيها، والعمل على توقيفهم، توصلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجد أحد الفارين من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 7-7-2022، وذلك في محلة طرابلس وهو المدعو:

- ف. ن. (مواليد عام 1964، لبناني).

وأعطيت الاوامر للعمل على مراقبة المذكور وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.

وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة التل - طرابلس، فعملت على نصب كمين محكم له في المحلة نتج عنه توقيفه.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 7-7-2022.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.