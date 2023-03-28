هيئة قضاء بعلبك الهرمل: " العونية" فخر

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رداً على التهجّم على النائب شربل مارون، أصدرت هيئة قضاء بعلبك الهرمل البيان التالي :

لمّا كان سعادة النائب شربل مارون قد أبرز خلال مقابلة تلفزيونية وثائق صادرة عن المجلس البلدي لبلدة القاع وموقّعة من رئيسها السيد بشير مطر في تموز 2022، وذلك لتأمين كلّ مستلزمات البقاء للنازحين السوريين في البلدة، طالعنا أحد المتضرّرين من إبراز هذا المستند بلغة أقلّ ما يُقال فيها أنّها تدلّ على جهل صاحبها.

كنّا نتمنّى لو جاء هذا الردّ موثّقاً ليدحض كلام سعادة النائب مارون (فغياب الوثائق المقابِلة يؤكّد كلام سعادته) حتّى يكون الرأي العام اللبناني على بيّنة من الحقيقة، إلّا أنّ الردّ جاء دون المستوى المطلوب وعارٍ من أيّ دليل، لا بل مشبَعاً بالشتيمة والحقد الدفين.

أمّا وقد اعتبر صاحب الردّ أنّ العونية تهمة، فنقول له إنّ العونية فخر لأنّ قائدها لم يَقتل ولم يهجِّر، والعونية شرف لأنّ قائدها لم يغدر ولم يَخُن، والعونية كرامة لأنّ قائدها لم يبع ولم يسلّم ولم يوقّع اتفاقيات مشبوهة...

نكتفي بهذا القدر من الردّ لكي لا نطيل الكلام ولا نضيع أكثر من دقيقة على هؤلاء علّهم يتعظون.