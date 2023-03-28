لبنان يتعرّض إلى رياح باردة... وتنبيه من الأبحاث الزراعية!

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أفادت مصلحة الابحاث الزراعية في بيان، بأن "لبنان يتعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة إلى رياح باردة مع تساقط ثلوج مساء الأربعاء قد يصل إلى 900 متر (ممزوجة بالماء) واحتمال لتشكل الصقيع في سهل البقاع وسهل القاع وعلى ارتفاع 900 متر فجر يوم الخميس وفي فجر يوم الجمعة".



لذا تتوجه الأبحاث من المزارعين بالإرشادات التالية:



1- أصحاب البيوت البلاستيكية: إحكام إغلاقها ليلا ووضع ميزان حرارة ومراقبة درجة الحرارة وعندما تلامس 1 فوق الصفر ، تدفئة البيوت البلاستيكية.

2- المزارعين أصحاب الكروم ، الأشجار المثمرة والزراعات الاخرى: يتوجب وضع ميزان حرارة ومراقبة درجات الحرارة بعد منتصف ليل الاربعاء - الخميس ومنتصف ليل الخميس - الجمعة ، وعندما تلامس درجة الحرارة 1 فوق الصفر البدء بالتدفئة عبر إشعال الدواليب ( علما أنها مضرة للبيئة ) أو بآلات.



3- يتوجب وضع مصادر التدفئة من الجهة الشمالية والغربية للحقول والبساتين كون الرياح تكون متقلبة من شمالية الى شمالية غربية".



وأضاف البيان، "إلحاقًا بالتنبيه حول احتمال تشكل الصقيع فجر الخميس 30/3 وفجر الجمعة 31/3 ، يمتد الاحتمال الى فجر السبت 1/4 ، يطلب إتباع الإرشادات التي أرسلت سابقا. بعد هذين اليومين تنتفي الحاجة الى التدفئة".