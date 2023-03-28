شقيقان يمتهنان عمليات سرقة في صيدا ومحيطها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بيان جاء فيه: "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت العديد من الأجزاء الخارجية للمكيّفات "ضاغط هواء compresseur" من مدينة صيدا والبلدات المجاورة. على الأثر، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى كشف هوية الفاعلَيْن وتحديد مكان تواجدهما وتمكنت من القاء القبض عليهما، وهما: ع. م. (من مواليد عام 2004، لبناني) أ. م (من مواليد عام 2003، لبناني) شقيق الأول".



وأضاف البيان، "باستماعهما، اعترف الأول بسرقة /25/ "ضاغط هواء compresseur" من أماكن مختلفة في مدينة صيدا ومحيطها، كما صرّح الثاني بمعاونة شقيقه في عمليات السرقة. كذلك اعترفا بتعاطيهما المخدّرات".



ووفق البيان، "أودعا مخفر صيدا الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص".