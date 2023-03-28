المرصد الاوروبي دعا المعنيين الى التراجع نهائيا عن "صفقة" تلزيم انشاء مبنى في مطار بيروت والاحتكام الى القانون

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أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أنه في الوقت الذي يشهد لبنان على إنهيار ضخم وإنحلال في مؤسسات الدولة، تظهر روائح الفساد والصفقات وهذه المرّة من مطار بيروت.

ولفت المرصد الى أن "تلزيم انشاء مبنى جديد للركاب، وللرحلات العارضة والسياحية في مطار بالتراضي يُعتبر مخالفة فاضحة لقانون الشراء العام رقم 244 الذي أبطل أي نصّ آخر يتعارض مع مبدأ شفافية المناقصات والمزايدات عبر هيئة الشراء العام".

وأضاف: "تعود اللبنانيون على طريقة عمل وحيدة الا وهي اختيار الوقت المناسب لتمرير الصفقة"، داعيا المعنيين الى التراجع عن الموضوع خصوصاً وأنه يأتي في ظرف لا تحتمل فيه البلاد مزيداً من الصفقات والسمسرات وهدر المال العام.