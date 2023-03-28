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أقفل عمال وموظفي بلدية طرابلس لليوم الثاني على التوالي، أبواب مصرف لبنان فرع طرابلس والطريق المؤدية إلى مدخل مرآب المصرف، بالاشتراك مع أعضاء اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، ومنعوا الموظفين من الدخول الى حرمه ، مطالبين بـ"صرف رواتبهم لشهر آذار على سعر صيرفة عملًا بالتعميم الرقم 161 الصادر عن حاكم مصرف لبنان ".



وقد أكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد، أن "تحرك عمال بلدية طرابلس مستمر وبتصعيد أكثر في حال لم تلب مطالبهم".



من جهته، طالب نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال بـ"صرف رواتب العمال والموظفين في بلدية طرابلس على سعر صيرفة اسوة بباقي موظفي الادارات العامة"، مذكرًا بأن "راتب شهر آذار لم يتم قبضه حتى الآن".