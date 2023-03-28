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آذار سيودّعنا بموجة "جليدية".. إليكم طقس أحد الشعانين!

28
MARCH
2023
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المرتفع القطبي يتمدد نحو غرب روسيا وشرق اوروبا بقيم ضغط مرتفعة، يقابله، جنوباً، نشاط منخفض السودان المسيطر على مصر والسودان والبحر الاحمر وسيناء، الامر الذي سيمدد الكتل القطبية الجليدية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حيث الضغط المنخفض، اعتباراً من مساء الاربعاء ولغاية صباح السبت المقبل.

وأضاف ان تركيا ستتعرض لمنخفض ثلجي شديد البرودة، وبسبب انخفاض الضغط الجوي فوق لبنان الى 1012hpa سوف يتحوّل طقس يوم غد الاربعاء الى عاصف بخاصة في الشمال اللبناني وحمص وساحل سوريا وسوف تلامس الرياح 90-100 كم في الساعة بينما تكون موزعة سرعتها في المناطق اللبنانية بين 55 و 70 كم في الساعة.

وتنخفض الحرارة بشكل قياسي مساء الاربعاء ليتحول الطقس يومي الخميس والجمعة الى قطبي جليدي بسبب الرياح الشمالية المتجهة من تركيا، فتصل الحرارة ساحلاً الى 8 درجات ليلا وعلى 1000 متر -1 وفي القرنة السوداء -16 وفي البقاع -1.

تترافق الموجة القطبية مع امطار متفرقة متوسطة تتحوّل الى ثلوج بين 1100 و 1000 متر بشكل محلي لا يشمل كل المناطق اللبنانية وذلك بحسب توزيع رطوبة المنخفض وسرعة الرياح، والجدير ذكره ان المنخفض ليس بغزير الامطار كي نشهد عاصفة ثلجية.

وتنحسر الموجة القطبية ظهر السبت وترتفع الحرارة يوم الاحد 6 الى 8 درجات مئوية ويكون طقس أحد الشعانين مشمسا وصافيا ومعتدلا.

ويشير خنيصر بأن شهر آذار سيودعنا بموجة جليدية أكثر منها ثلجية.


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