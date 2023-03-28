عمر حرفوش يتسلّم جائزة مميّزة في فرنسا!

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حاز صاحب مبادرة الجمهوريّة الثالثة عمر حرفوش خلال إفطار فرنسي سنوي تحضره شخصيات سياسية رفيعة, على جائزة "شجرة زيتون السلام" السنوية.

وتسلم حرفوش الجائزة من النائبة في البرلمان الفرنسي وعضو لجنة العلاقات الخارجية كارولين يادان، المقربة من الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون وزوجها وزير في حكومته الحالية. حيث ألقت خطاباً أكدت خلاله أنها "فخورة بالوقوف إلى جانب هذا الرجل الشجاع الذي يخاطر بحياته من أجل محاربة الفساد في لبنان وإحلال السلام."

وبدوره أكّد حرفوش أمام الحضور، من شخصيات سياسية وروحية, وقطع عهداً بمتابعة مشروعه إلى النهاية السّعيدة.

وترشيح حرفوش للجائزة اقترحه جان كريستوف لاغارد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوسط الفرنسي، والذي زار لبنان منذ أسابيع والتقى جميع المسؤولين السياسيين .

أما الجائزة الثانية فكانت لرئيس تحرير صحيفة شارلي إبدو الفرنسية جيرار بيار. وكان قد حضر الحفل شخصيات فرنسية رفيعة.