جيمي جبور: نحن لسنا في "مملكة" برّي ولا "مملكة" ميقاتي!

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قال عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور إنّ "الاتصالات الدولية حول لبنان لا يبدو أنّها حقّقت تقدماً بالملفّ الرئاسي، ولا سيما في ظل تمسّك الأطراف في الداخل بمواقفها".



وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان" أضاف: "موقف فرنسا انتقل من دعم صفقة "سليمان فرنجية – نواف سلام" إلى البحث بأسماء أخرى وهذا تطوّر إيجابي".



وأكّد أن "كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن مسألة التوقيت، هو أقلّ الإيمان والسلوك السلطوي الذي يمارسه البعض يجب أن يُقال به أكثر من ذلك".

وأردف: "اعتراضنا لم يكن طائفياً بل على الطريقة التي يتمّ بها اتخاذ القرارات في الدولة، فنحن لسنا في "مملكة" الرئيس برّي ولا "مملكة" الرئيس ميقاتي".