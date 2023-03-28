عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 آذار 2023

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الأخبار: لعبة «بيبي»: أزمة إسرائيل باقية

«غلطة الشاطر» تعيد التوقيت الصيفي

موقف جنبلاط عبر وزير التربية أربك رئيسي المجلس والحكومة: قصة نبيه بري مع تقديم الساعة

صفقة المطار: القرار عند ديوان المحاسبة | جدل قانوني... وأسئلة عن المالك والوسطاء

الديار: عودة الحكومة الى التوقيت الصيفي تفكك «الصاعق الطائفي» ولا تلغيه

البخاري يعمم استراتيجية التريث وباريس تجمد المقايضة الرئاسية ولم تنسفها

قطاع الاتصالات على «شفير الهاوية»... «اسرائيل» تنتحر والعين على الحدود

البناء: نتنياهو يشتري الوقت بقبول الحوار بعد دخول الكيان حالة شلل تام… على شفا حرب أهلية معادلة «أوهن من بيت العنكبوت» تواكب اشتعال الشارع في آخر محاولة قبل الرحيل ميقاتي يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى: وأد الفتنة أعلى مرتبة من صلاحية التوقيت

اللواء: طي صفحة «الساعة».. وميقاتي أمام خيار الاعتكاف

قلق دولي وعربي من الانحدار الطائفي في لبنان.. والقضاء يستدعي عون إلى التحقيق

النهار: مجلس الوزراء غطاء مثقوب للتراجع والانكشاف

الجمهورية: باريس- الرياض: دنت الساعة الرئاسية

هل هددد ميقاتي بالسفر وعدم العودة؟



نداء الوطن: باريس تستعجل "أي حلّ" لبناني... وماكرون يعتزم زيارة الرياض

الحكومة كسرت "فرمان" برّي: دولة الباطل "ساعة"!



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