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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 آذار 2023

28
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر سياسي إن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي على خلفية موقف بكركي من تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لنهاية شهر رمضان تحوّلت الى حوار ساخن فوجئ به ميقاتي الذي كان مستعداً للبحث عن تسوية و تراجع بسبب السقف العالي لكلام الراعي الذي يعتبره ميقاتي وسطياً.


خفايا

كشف خبراء ماليون عن سعي حاكم مصرف لبنان للترويج أن الحملة عليه يقف وراءها صندوق النقد الدولي لأنه رفض شروطه التي تؤذي لبنان، بينما الخلاف بين الحاكم والصندوق هو على تحميله مسؤولية الخسائر التي تسببت بها سياسة الاستدانة العشوائيّة وتثبيت سعر الصرف وليس حول مضمون الإصلاحات.

 

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
في خطوة لافتة، تناولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا طعام الغداء الإثنين الماضي، قبل حلول شهر رمضان، إلى مائدة اللواء عباس إبراهيم في منزله الجنوبي في بلدة كوثرية السيّاد!


لغز
من المتوقع أن يتحسن موقع مسؤول نقدي كبير بعد «جرعة دعم» خارجية تعزز وضعه بمواجهة خصومه السياسيين وغير السياسيين!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ نائباً سابقاً لا يزال ضمن مجموعات واتساب تخصّ الحزب الذي كان يترشح باسمه وكان نائباً عنه، رغم الخلاف السياسي الواقع بينه وبين الحزب.

 

علم أنّ مرشحاً رئاسياً لم يلق قبولاً من بعض أطراف المعارضة يحاول الدخول مجدداً الى الحلبة الرئاسية من خلال أصدقاء في جهات دولية نافذة.

 

يتردد أنّ مسؤولاً مصرفياً بارزاً يعتمد أسلوب التهكم والتهويل بالملفات، في كل مرة يُسأل فيها عن رأيه بأي اسم بديل له.

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