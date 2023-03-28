نداء الوطن: البخاري: موقف المملكة ثابتٌ تجاه لبنان ولن يتغيّر

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

على مستوى الموقف السعودي، فقد أكدت جولات السفير وليد البخاري على القيادات اللبنانية إثر عودته من اجتماع باريس التشاوري على عدم وجود أي تبدّل في توجهات المملكة العربية السعودية ونظرتها للحل اللبناني على أسسس "سيادية إصلاحية خارجة عن أي اصطفافات حزبية وفئوية"، وهذا ما جدد البخاري التشديد عليه سواءً بقوله من معراب أنّ "موقف المملكة ثابتٌ تجاه لبنان ولن يتغيّر، ودورها في اللجنة الخماسية يصبُّ في مصلحة لبنان وسيادته"، أو بتأكيده من الصيفي أمس على ثقة السعودية "بتطلعات الشعب اللبناني وإرادته في الخروج من الأزمات، لا سيما أنّ لبنان عودنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها".