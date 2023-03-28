الديار: أوساط دبلوماسية: ماكرون لم يلحظ تغييرا جذريا في الموقف السعودي ازاء الازمة اللبنانية... ولكن؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان يوم الأحد عزمهما على «العمل معا» لمساعدة لبنان.

وذكر الإليزيه أنّ الزعيمين عبّرا خلال اتّصال هاتفي عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها.

لكن وبحسب اوساط دبلوماسية، لم يلحظ الرئيس الفرنسي تغييرا جذريا في الموقف السعودي ازاء الازمة اللبنانية، بل لمس استعدادا اكبر للاستماع وتبادل الافكار لحل قد يأتي في وقت لاحق.