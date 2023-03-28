الديار: باريس تجمد "المقايضة الرئاسية"...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وضعت السفيرة الفرنسية آن غريو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اجواء الاتصالات الاقليمية والدولية التي تجريها باريس، وآخرها الاتصال بين ماكرون وابن سلمان. ووفقا لمصادر مطلعة، فان الدبلوماسية الفرنسية اوحت بان بلادها تترقب مفاعيل الاتفاق السعودي- الايراني كي تبني على «الشيء مقتضاه»، وهي جمدت طرح فكرة التسوية التي تقوم على مقايضة الرئاسة الاولى بالثالثة دون ان تلغي الفكرة من اساسها، بانتظار ما لدى الآخرين من افكار لاخراج البلاد من حالة الاستعصاء الراهنة.

ولفتت غريو بعد اللقاء الى ضرورة الحاجة الملحة للحوار ولحسن سير المؤسسات ولانتحاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة.

وقالت « إن تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين تدعونا لأن نكون قادرين على الاستجابة لكل احتياجاتهم».