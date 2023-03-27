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بيان ختامي للاجتماع الوزاري الزراعي في دمشق

27
MARCH
2023
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أكد وزراء الزراعة في سوريا ولبنان والاردن والعراق "ضرورة تشكيل مجموعة عمل لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الاربع مع المنظمات الدولية لاقامة مشاريع اقليمية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الامن الغذائي وانشاء منصة لتبادل البيانات الاحصائية وتسهيل انسياب السلع الزراعية ومعالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت".

كما واكد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرباعي الذي عقد في دمشق على مدى يومين، "ضرورة ايجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل فى المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها لتحقيق أفضل درجات التنسيق فى مجال الزراعة والغذاء بين الدول الاربع".وقال البيان ان "انشاء المنصة سيساهم فى تبادل البيانات الاحصائي الزراعية التى تساعد على تحديد كمية المنتجات ومستلزمات الانتاجالمتاحة للتداول ضمن الروزنامة الزراعية المتفق عليها والتشريعاتوالخطط والبرامج الزراعية فى الدول الاربع اضافة الى الاطر الناظمةلعملية تسجيل وتداول تجارة المبيدات والاسمدة والادوية واللقاحات البيطرية والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية فى كل بلد وقوائمالروزنامة الزراعية بين الدول المشاركة للوصول الى روزنامة زراعيةمتوافق عليها بما يحفظ حقوق المنتجين فى كل بلد".

وأكد البيان "تطوير تبادل المنتجات الزراعية من خلال تأسيس شركات تسويقية من القطاع الخاص متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية وتفعيل
الزراعة التعاقدية عبر الدول الاربع والعمل على مواءمة أنظمة الحجر
الصحى النباتى والبيطرى لتسهيل التبادل التجارى وتوحيد أسس واليات منح
الشهادات الصحية النباتية والبيطرية والعمل على اعتماد قائمة مشتركة
لمجموعة من مخابر التحليل المرشحة من قبل هذه الدول لاعتمادها على مستوى
الدول الاربع تسهيلا لعملية تبادل المنتجات الزراعية والغذائية".

وقال البيان:" ان الوزراء اتفقوا على تشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة لمتابعة ما
تم الاتفاق عليه ومناقشة أى معوقات واقتراح الحلول المناسبة وتحويل بنود مذكرة
التفاهم الرباعية التى وقعت اليوم الى اجراءات توافقية تنفيذية على أرض الواقع..

واشار البيان الى "سبل تفعيل التعاون فى مجال البحوث العلمية الزراعية
والانتاج النباتى عبر تبادل المعلومات العلمية والفنية ونتائج الابحاث
العلمية وتنفيذ برامج البحوث المشتركة فى المجال الزراعى ومجالات
البيئة والتغيرات المناخية التى تواجه المنطقة ومكافحة التصحر وتطوير
وادخال التقنيات فى المجال الزراعى والممارسات الزراعية وتطوير سلاسل
القيمة للمنتجات الزراعية وتبادل المعلومات حول التجارب الناجحة فى
مجال مكافحة الافات الزراعية والكشف المبكر عن الامراض الفطرية
والفيروسية والبكتيرية وادارة المبيدات المهجورة وتوحيد قوائم المبيدات
الممنوعة بين الدول ومواءمة أنظمة تسجيل المبيدات فى الدول الاطراف
وضوابط تصنيع الاسمدة الزراعية."

وحول الانتاج الحيوانى والثروة الحيوانية اكد البيان انه "تم الاتفاق على
التعاون فى مجال الحجر البيطرى وتبادل الشهادات الصحية البيطرية وتوحيد
هذه الشهادات فى الدول الاطراف وتبادل الخبرات فى مجال
الصحة الحيوانية والادوية البيطرية وتطبيق برامج التحسين الوراثى وتقنيات
نقل الاجنة وتطوير برامج تربية ورعاية الثروة الحيوانية
والتعاون فى مجال التلقيح الاصطناعى ومراقبة جودة الاعلاف".

وحول تبادل السلع والمنتجات الزراعية قال البيان انه "تم الاتفاق على
وضع خطة للتنسيق والتعاون فى المجال العلمى والتقنى والتبادل
التجارى بين الدولا لاطراف وتسهيل انسياب السلع الزراعية فيما بينها
مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة والتشاور حول اقامة
شركة مشتركة للتسويق الزراعى ومعالجة الصعوبات التى تواجه
الترانزيت ودراسة الرسوم والاجراءات بشأن عبور الشاحنات الى
أراضى الدول الاطراف بما يتناسب مع الاحكام والقوانين فى
الدول الاربع".

 

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