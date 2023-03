نديم قطيش يكتب في صحيفة إسرائيلية... وموجة واسعة من ردود الفعل: "مبروك الشغل الجديد"

A + A -

أثار الإعلامي نديم قطيش موجة من ردود الفعل الكبيرة على اثر قيامه بكتابة مقال في صحيفة THE TIMES OF ISRAEL الإسرائيلية، بعنوان: "We rejected our fanatics. What are you doing about yours?". (شاهد الصورة المرفقة)

وقدّم قطيش نفسه في المقال كمدافع عن السلام، مما استدعى ردوداً مستنكرة وساخرة أبرزها من الصحافي بيار أبي صعب الذي كتب في تغريدة له عبر "تويتر": «#نديم_قطيش مخاطباً كيان الاحتلال في إعلامه، من موقع الند للند: «لقد رذلنا أصوليينا، فماذا عنكم؟». لحظة! من «الراذل» هنا؟ ومن «المرذول»؟ وكيف يتجلّى «الرذل»؟ فوق #التطبيع الموصوف، زعبرة موصوفة! أخيراً يقوم الرجل بخطوة حاسمة لتكريس نهج «الانفتاح على العدو». برافو! لكن المشكلة في الـ coming out هي التوقيت. ها هو يعلن «عمالته» على الملأ في لحظة غير موفقة. فـ #السعودية منشغلة بالمصالحة مع #إيران التي تنسف أسس التقارب مع العدو. و«#إسرائيل» ليست بأفضل حالاتها، كما نرى، لتلقّف هذا الغزل. باختصار، لا أحد يحتاج هذه «النخوة» التطبيعيّة الآن! »

من جهته سخر الإعلامي حسين مرتضى من قطيش بتغريدة جاء فيها: "نديم_قطيش يكتب في الصحف الصهيونية. مبروك الشغل الجديد".

بدوره علّق المنشد علي بركات كاتباً: "ما في احمر من نديم قطيش ما لقي يبين انو عميل الا وقت الكيان الاسرائيلي صار عا اخره وعم ينهار

طلع فواخر لا دنيا ولا اخر."