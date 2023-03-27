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البطريرك الراعي يتصل بميقاتي.. و علق على القرار في هذه "المرحلة الدقيقة"!

27
MARCH
2023
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ابدى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ارتياحه للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء بشأن العودة الى التوقيت الصيفي، مؤكدا ان لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة الى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحّد اللبنانيين وتبعد كل اشكال الانقسام بينهم.
كلام غبطته جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي حيث كان تشديد منهما على ضرورة تجاوز اي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة بعيدا عن كل معيار طائفي او فئوي.

وجدد الطرفان التأكيد على عدم إعطاء موضوع "التوقيت الصيفي" أي بعد طائفي أو فئوي، كما توافقا على ان المدخل الاساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية داعيين كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق الى مضاعفة جهودها لاتمامه بأسرع ما يمكن.

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