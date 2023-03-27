بالصورة: مقتل مواطنة لبنانية على يد زوجها بجريمةٍ مروعة!

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السياسة -

قتلت اللبنانية زينب زعيتر فجر السبت في الشويفات على يد زوجها المدعو حسن موسى زعيتر، حيث أطلق حوالي عشر رصاصات باتجاه زوجته، أمام أعين أطفالها، فأرداها قتيلةً ومشوهة المعالم بعد تعرضها لعيار ناريّ في منطقة الرأس والعينين.



والمخجل يكمن في أنه انطلقت جوقة التبرير المجتمعي للمجرم بحجة أنه "يُعاني منذ زمنٍ طويل من اضطرابات عصبيّة عدّة. ولم يتحمل تلقيه لاتصال من مجهول يحدثه عن خيانة زوجته له". وقد قال بعض سكان الحي إنّ الدافع كان "تفتيش الزوج لهاتف زوجته وقد وجد صورًا لها من دون حجاب".



يُذكر أنّ فيديو لشقيق الضحية وهو يفتح محله للقول إنّ لا تار بينهما وأنه كان ليفعل الأمر نفسه "غسلًا لشرفه" يتم تداوله على مواقع التواصل.



فإلى متى يستمر ظلم النساء؟