التعاون في المجال الزراعي...عرضه الحاج حسن مع نظيره السوري

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بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ، ونظيره السوري المهندس محمد حسان قطنا خلال اجتماع ثنائي على هامش أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سوريا والعراق ولبنان والأردن، علاقات التعاون في المجال الزراعي وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، وما يتعلق بتقديم الدعم الفني للجانب اللبناني في مجالات إكثار البذار والثروة السمكية وإنتاج الإصبعيات، وإنتاج الغراس المثمرة والحراجية.

وشكر الوزير الحاج حسن للجانب السوري التعاون وتقديم الدعم الفني، وأكد أن "المذكرة التي تم توقيعها اليوم تؤسس لعمل عربي مشترك ومتكامل في المجال الزراعي بين الدول الأربعة ويمكن أن يتسع لدول عربية أخرى".

وأكد الوزير قطنا "استعداد الوزارة للتعاون وارسال فرق فنية متخصصة بإكثار البذار المحسن والتأسيس لنواة إنتاجية لزيادة كميات بذار القمح المنتجة في لبنان، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنتاج بذار البطاطا، والإصبعيات السمكية، وتحديد الاحتياجات من الغراس المثمرة والحراجية".