مراقبو الاقتصاد جالوا على المحال في النبطية لمراقبة الاسعار

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جالت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة حماية المستهلك في محافظة النبطية يرافقها رئيس المصلحة محمد بيطار بمؤازرة من عناصر المديرية الإقليميةفي النبطية لجهاز أمن الدولةفي محال الحلويات والخضر واللحوم والدواجن في النبطية وبلدة زفتا ، للكشف على جودة البضاعة وسلامة الغذاء وإعلان الأسعار وقد تم التأكد من نسب الأرباح وذلك بعد التحقق من فواتير الشراء.

و لاقت الجولة في السوق التجارية الساحة العامة لمدينة النبطية ترحيبا وإرتياحا من المواطنين ، مقدرين عمل الجهاز الرقابي للمصلحة بمتابعة جميع القطاعات التجارية التي تهمهم.